Diriliş Ertuğrul bir güçlü ismi daha kadrosuna kattı

Reyting rekorlar\u0131n\u0131 alt \u00fcst eden Dirili\u015f Ertu\u011frul, kadrosuna bir g\u00fc\u00e7l\u00fc ismi daha katt\u0131.,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 her b\u00f6l\u00fcmle izleyiciyi ekrana kilitleyen Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisine bir oyuncu daha transfer edildi. \r\n, Da\u011f 2 filmiyle tan\u0131nan Arma\u011fan O\u011fuz "Ata\u00e7" karakteriyle dizide yer alacak.\r\n,Dizinin kadrosuna, Da\u011f 2 filminde '\u00c7avu\u015f Baybars' rol\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken oyuncu, Arma\u011fan O\u011fuz kat\u0131ld\u0131.\r\n,MERAKLA BEKLENEN D\u0130Z\u0130N\u0130N KADROSU G\u00dc\u00c7LEN\u0130YOR\r\n\r\n,Her b\u00f6l\u00fcm\u00fc iple \u00e7ekilen fenomen dizi Dirili\u015f Ertu\u011frul'a yeni bir isim daha kat\u0131ld\u0131. ,Yeni sezonu yine ayn\u0131 isim ve konsept ile devam edilece\u011finin a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan fragman\u0131 b\u00fcy\u00fck merak konusu olan Dirili\u015f'in oyuncu kadrosu g\u00fc\u00e7lenmeye devam ediyor.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok yap\u0131mda rol ald\u0131.\r\n,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu dizide"Ata\u00e7" karakterini canland\u0131racak.\r\n,Dirili\u015f'te bomba geli\u015fme...,"ATA\u00c7" KARAKTER\u0130YLE D\u0130Z\u0130YE DAH\u0130L OLDU\r\n\r\n,Daha \u00f6nce Da\u011f 2 filminde \u00c7avu\u015f Baybars rol\u00fcyle ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131 ortaya koyan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Arma\u011fan O\u011fuz, reyting rekortmeni dizi Dirili\u015f Ertu\u011frul'un ekibine kat\u0131ld\u0131. \r\n,Mimar Sinan \u00dcniversitesi \u0130statistik B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu olan Arma\u011fan O\u011fuz 1984 senesinde \u0130stanbul'da d\u00fcnyaya geldi.,2014\u2019te Ah Neriman isimli dizide ilk oyunculuk deneyimini ger\u00e7ekle\u015ftiren Arma\u011fan O\u011fuz New York Film Academy\u2019de oyunculuk e\u011fitimi ald\u0131. \r\n, 2008 senesinde Best Model of Turkey yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan Arma\u011fan O\u011fuz yar\u0131\u015fmada 1. oldu.\r\n\r\n