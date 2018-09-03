Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz!

TRT 1`in reyting rekortmeni dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul`da Osman Gazi rol\u00fcn\u00fc kimin oynayaca\u011f\u0131 merak konusuydu.\r\n,Ve Osman Gazi rol\u00fcn\u00fc kimin canland\u0131raca\u011f\u0131 belli oldu.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit, Dirili\u015f Ertu\u011frul`un yeni sezonunda, Ertu\u011frul Bey`in o\u011flu Osman Bey`i canland\u0131racak.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit, Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l`dan sonra bir d\u00f6nem dizisinde daha ba\u015frolde oynayacak. Daha \u00f6nce Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l`da Malko\u00e7o\u011flu Bali Bey rol\u00fcn\u00fc canland\u0131ran Burak \u00d6z\u00e7ivit, bu defa Dirili\u015f Ertu\u011frul`da Osman Bey rol\u00fcnde olacak.\r\n,TRT 1\u2019in sevilen dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul`da art\u0131k Osman Gazi d\u00f6nemi ba\u015fl\u0131yor. Dizide, Ertu\u011frul Bey\u2019in o\u011flu Osman Bey\u2019i ise Burak \u00d6z\u00e7ivit canland\u0131racak.\r\n,Yeni sezonu merakla beklenen dizide \u00d6z\u00e7ivit, Ertu\u011frul Bey\u2019in \u00f6lmesi ile ba\u015fa ge\u00e7en ve Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu\u2019nun kurucu padi\u015fah\u0131 olan Osman Bey\u2019i canland\u0131racak.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalar\u0131na ba\u015flarken, teknik haz\u0131rl\u0131klar da h\u0131z kazand\u0131.,\u201cOsman Gazi\u201d dizisi i\u00e7in \u0130stanbul-Anadolu yakas\u0131nda, deniz kenar\u0131nda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir alana plato in\u015fa edildi. Dizi kost\u00fcmleri i\u00e7in de kalabal\u0131k bir ekip b\u00fcy\u00fck bir titizlikle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. (Milliyet)\r\n