Diriliş Ertuğrul'da izleyiciler şoke oldu! Hayatını kaybetti

Dizide Osman Gazi'yi do\u011fururken \u00f6len Halime Hatun ger\u00e7ekte Osman Gazi 30 lu ya\u015flar\u0131ndayken vefat ediyor. \u0130ddialara g\u00f6re Esra Bilgi\u00e7 ailesine ve kendisine zaman ay\u0131rmak istedi\u011fi i\u00e7in diziden ayr\u0131lmak istedi.\r\n\r\n,Esra Bilgi\u00e7 \u0130nstagram sayfas\u0131nda diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 do\u011frulay\u0131p sevenlerine te\u015fekk\u00fcr eden bir mesaj yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n, G\u00f6khan T\u00f6re ile evli olan Esra Bilgi\u00e7'in tatile \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 da s\u00f6ylentiler aras\u0131nda. \u0130\u015fte sosyal medyada tepkiler..,Ertu\u011frul Gazi ve Halime hatun bug\u00fcn ayn\u0131 t\u00fcrbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili S\u00f6\u011f\u00fct il\u00e7esinde yer almaktad\u0131r t\u00fcrbeleri. Bursa Eski\u015fehir yolu \u00fczerinden ula\u015f\u0131m sa\u011flanabilir t\u00fcrbelerine.,Ertu\u011frul Gazi T\u00fcrbesi, Osmanl\u0131 Beyli\u011fi'nin kurucusu Osman Gazi'nin babas\u0131 ve Sel\u00e7uklu U\u00e7beyi Ertu\u011frul Gazi'nin Bilecik ilinin S\u00f6\u011f\u00fct il\u00e7esinde bulunan t\u00fcrbesidir. 13. y\u00fczy\u0131l sonlar\u0131nda in\u015fa edilen yap\u0131n\u0131n yap\u0131m tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ,\u0130lk olarak Osman Gazi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131k mezar olarak yapt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, daha sonra I. Mehmet \u00c7elebi taraf\u0131ndan t\u00fcrbe haline getirilmi\u015ftir. Sultan III. Mustafa zaman\u0131nda 1757'de yeniden yap\u0131l\u0131rcas\u0131na onar\u0131lm\u0131\u015f ve ilk yap\u0131l\u0131\u015ftaki hali de\u011fi\u015fmi\u015ftir. 1886 y\u0131l\u0131nda II. Abd\u00fclhamit taraf\u0131ndan yeniden onar\u0131lm\u0131\u015f ve yan\u0131na \u00e7e\u015fme eklenmi\u015ftir,TRT ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Dirili\u015f 116. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile izleyicisinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. ,Osmanl\u0131 Beyli\u011fi'ni kuran Osman Bey'in annesi ve Ertu\u011frul Gazi'nin e\u015fi konumunda bulunan Halime Hatun hakk\u0131nda \u00e7ok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bilinmektedir. \u00d6l\u00fcm\u00fcne kadar Ertu\u011frul Gazi'nin yan\u0131ndan bir an olsun ayr\u0131lmayan ve ona Savc\u0131 Bey, G\u00fcnd\u00fcz Alp ve Osman Gazi ad\u0131nda \u00fc\u00e7 evlat veren hatundur. ,Dirili\u015f Ertu\u011frul'da izleyiciyi \u015foke eden bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.,Dizinin sevilen ismi sevenlerine bu mesajla veda etti.