Diriliş Ertuğrul’da şoke eden ayrılık

Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019un 117. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde s\u00fcrpriz oyuncular ilk defa rol al\u0131rken, \u015fok bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.\r\n,Diziye geri d\u00f6nen Mo\u011fol komutan Noyan, sonradan M\u00fcsl\u00fcman olarak Ahmet ad\u0131n\u0131 alan Ares\u2019i \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n,Sezon finali yakla\u015fan Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisine Cemal H\u00fcnal da veda etmi\u015f oldu. Di\u011fer yandan diziye yeni kat\u0131lan Oya Unustas\u0131 da Osman\u2019\u0131n s\u00fct annesi Sugay Hatun rol\u00fcyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019un 118. yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 da yay\u0131nland\u0131.\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019\u0131n 9 May\u0131s \u00c7ar\u015famba ekrana gelen son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, Bar\u0131\u015f Ba\u011fc\u0131\u2019n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Mo\u011fol komutan Noyan diziye geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Halime\u2019nin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sars\u0131lan Kay\u0131 Obas\u0131\u2019nda \u00e7arp\u0131c\u0131 geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131.\r\n,Diziye yeni kat\u0131lan Oya Unustas\u0131\u2019n\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Sugay Hatun, ilk defa seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Kaybetti\u011fi bebe\u011fini topra\u011fa g\u00f6mmek \u00fczereyken Ertu\u011frul Bey\u2019le kar\u015f\u0131la\u015fan Sugay Hatun, Ertu\u011frul\u2019un o\u011flu Osman\u2019\u0131n s\u00fct annesi olacak.\r\n