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Diriliş Ertuğrul'dan güzel haber!
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TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlandığı günden bu yana beğeniyle izlenmeye devam ediyor.
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