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Ramazan
Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına kötü haber
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında izleyenleri üzecek haber geldi.
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