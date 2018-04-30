Diriliş Ertuğrul'dan kötü haber! Başrol veda ediyor

Dirili\u015f Ertu\u011frul'dan hayranlar\u0131na k\u00f6t\u00fc haber geldi.,.,TRT1 ekranlar\u0131n\u0131n sevilen dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul sezon sonunda veda edip gelecek sezon yerini Dirili\u015f Osman Gazi dizisine b\u0131rakaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde 1258 y\u0131l\u0131nda Ertu\u011frul Bey'in son o\u011flu olarak d\u00fcnyaya gelen Osman Bey Ertu\u011frul Bey'in en zeki \u00e7ocu\u011fudur. ,Ertu\u011frul Bey'in 1280 y\u0131l\u0131nda \u00f6lmesi ile ba\u015fa ge\u00e7en Osman Bey, Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu'nun kurucu padi\u015fah\u0131 olacak.\r\n\r\n,Bu durumda Osman Bey d\u00f6nemine ge\u00e7ilmeden \u00f6nce Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde Ertu\u011frul Bey karakterini canland\u0131racak Engin Altan D\u00fczyatan da diziden ayr\u0131lm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,2017-2018 sezonunda Osman Bey'i canland\u0131rmas\u0131 i\u00e7in Engin Altan D\u00fczyatan'\u0131 aratmayacak ba\u015fka bir isim ile anla\u015fma yap\u0131lacak. \r\n,Osman Bey'in \u00e7ocuklu\u011funu ve gen\u00e7li\u011fini canland\u0131racak oyuncular ile anla\u015fma yap\u0131ld\u0131.\r\n