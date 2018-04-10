Diriliş Ertuğrul dizisi için işinden kovuldu

Bursa'da ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131. ,Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi hayran\u0131 bir vatanda\u015f dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc izleyebilmek i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k raporunu ba\u015f\u0131na i\u015f a\u00e7t\u0131.,Severek takip etti\u011fi televizyon dizisinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc ka\u00e7\u0131rmak istemeyen i\u015f\u00e7inin ald\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k raporu ba\u015f\u0131na dert oldu.,S\u0131rf dizi izlemek i\u00e7in rapor ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen i\u015f\u00e7i, tazminats\u0131z olarak kap\u0131 \u00f6n\u00fcne konuldu.,\u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015fyerinde herhangi bir sa\u011fl\u0131k problemi olmamas\u0131na ra\u011fmen s\u0131rf y\u0131llard\u0131r takip etti\u011fi dizinin yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc izlemek i\u00e7in sa\u011fl\u0131k raporu ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen i\u015f\u00e7i, i\u015ften kovuldu.,K\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131n\u0131 alamadan i\u015ften at\u0131lan i\u015f\u00e7i, 3. \u0130\u015f Mahkemesi`nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131.,A\u00e7\u0131lan alacak davas\u0131nda savunma yapan daval\u0131 i\u015fveren, davac\u0131 i\u015f\u00e7inin i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin hakl\u0131 nedenle feshedildi\u011fini beyanla davan\u0131n reddini talep etti.,Mahkemenin davay\u0131 reddetmesiyle sars\u0131lan i\u015f\u00e7i, karar\u0131 temyiz etti.\r\n\r\nDava dosyas\u0131n\u0131 yeniden inceleyen Yarg\u0131tay, s\u0131k s\u0131k rapor ald\u0131\u011f\u0131 tespit edilen i\u015f\u00e7iye k\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131 \u00f6denmesi gerekti\u011fine h\u00fckmetti.,Yarg\u0131tay karar\u0131nda \u015fu ifadelere yer verildi: "Somut olayda, davac\u0131 hasta oldu\u011fu i\u00e7in rapor ald\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak rapor almas\u0131ndan dolay\u0131 i\u015f akdinin haks\u0131z nedenle fesh edildi\u011fini iddia etmi\u015ftir. Daval\u0131 ise davac\u0131n\u0131n s\u0131k s\u0131k uzun s\u00fcreli raporlar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu durumun i\u015f yerinde sorunlara neden oldu\u011funu, ancak son ald\u0131\u011f\u0131 raporda hafta tatili g\u00fcn\u00fcn\u00fcn de\u011fi\u015ftirilmemesi halinde izlemek istedi\u011fi diziyi izleyemeyecek olmas\u0131 nedeni ile rapor alaca\u011f\u0131n\u0131 beyan etti\u011fini ve ertesi g\u00fcn rapor ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015ftir. \u0130\u015f\u00e7inin rapor almadan \u00f6nce sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu bu davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n iyi niyet kurallar\u0131na ve i\u015fverene sadakat borcuna ayk\u0131r\u0131 bir davran\u0131\u015f olmas\u0131 sebebi ile i\u015f akdinin hakl\u0131 nedenle feshedildi\u011fini savunmu\u015ftur.\r\n\r\nDavac\u0131n\u0131n izin g\u00fcn\u00fcn\u00fc per\u015fembe olarak de\u011fi\u015ftirmek istedi\u011fini \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015flar\u0131na s\u00f6yledi\u011fi ancak o g\u00fcn izin g\u00fcn\u00fc olan arkada\u015f\u0131n\u0131n izin g\u00fcn\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirmek istemedi\u011fi buna kar\u015f\u0131l\u0131k davac\u0131n\u0131n izin g\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirilmez ise '\u015faka' ama\u00e7l\u0131 sevdi\u011fi diziyi izlemek i\u00e7in rapor alabilece\u011fini belirtti\u011fi anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r.,Davac\u0131n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 feshe sebebiyet veren sa\u011fl\u0131k raporunun aksi ispatlanamad\u0131\u011f\u0131ndan i\u015fverence yap\u0131lan fesih hakl\u0131 nedene dayanmamaktad\u0131r. Ancak davac\u0131n\u0131n 2011 y\u0131l\u0131nda 99 g\u00fcn, 2012 y\u0131l\u0131nda ise 111 g\u00fcn rapor ald\u0131\u011f\u0131 ve \u00f6nceki y\u0131llarda da yine d\u00f6nem d\u00f6nem raporlu oldu\u011fu, s\u0131k s\u0131k rapor almas\u0131ndan dolay\u0131 davac\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f oldu\u011fu bal\u0131k reyonunda i\u015flerin aksad\u0131\u011f\u0131 ve i\u015f arkada\u015flar\u0131n\u0131n i\u015f y\u00fcklerinin artt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131r..\r\n\r\nDavac\u0131n\u0131n bu eylemi, i\u015f ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 olumsuz etkiledi\u011finden fesih ge\u00e7erli nedene dayanmaktad\u0131r. Ge\u00e7erli nedenle i\u015f akdinin i\u015fverence feshedilmi\u015f olmas\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda davac\u0131n\u0131n k\u0131dem ve ihbar tazminat\u0131na dair taleplerinin kabul\u00fc yerine yaz\u0131l\u0131 gerek\u00e7eyle reddine karar verilmesi hatal\u0131d\u0131r. Karar oy birli\u011fi ile bozulmu\u015ftur."