Diriliş Ertuğrul ilk sırada! İşte o fiyat...

T\u00fcrkiye\u2019de en \u00e7ok izlenen dizilere verilen bant reklam teklifleri el yak\u0131yor. Sekiz saniye olarak planlanan reklamlarda en y\u00fcksek fiyat\u0131n Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019a ait oldu\u011funu saptand\u0131.,T\u00fcm d\u00fcnyada yo\u011fun bir ilgi g\u00f6ren T\u00fcrk dizileri, reklam \u00fccretleriyle dudak u\u00e7uklatt\u0131. Y\u0131ll\u0131k 400 milyon dolar\u0131n \u00fczerinde ihracat rakam\u0131na ula\u015fan dizi sekt\u00f6r\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnmek isteyen markalar, hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir bedel \u00f6demek zorunda. ,Bir reklam ajans\u0131ndan al\u0131nan bant reklam yay\u0131n \u00fccretleri sekt\u00f6r\u00fcn geldi\u011fi noktay\u0131 g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serdi. 1000 TL'den ba\u015flayan fiyatlamalar, dizilerin ratinglerine g\u00f6re 17 bin TL'ye kadar ula\u015fabiliyor.,Bu alanda rekor 8 saniye bant olarak tasarlanan reklamlarda rekor Dirili\u015f Ertu\u011frul\u2019a ait. S\u00f6z konusu dizide 17 bin TL \u00fccret \u00f6deyen marka, 8 saniye ekranda g\u00f6r\u00fclebiliyor. ,\r\nDudak u\u00e7uklatan reklam \u00fccretlerinde ikinci s\u0131rada 13 bin TL ile Bir Zamanlar \u00c7ukurova yer al\u0131rken, 10 bin TL ile Sen Anlat Karadeniz \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada bulunuyor. \u0130zlenme oran\u0131na g\u00f6re azalan reklam \u00fccretlerinde en d\u00fc\u015f\u00fck \u00fccret bin TL olarak g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor.,\u00d6te yandan, bu reklamlar\u0131n belli kriterleri de bulunuyor. Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK), t\u00fcketiciyi yan\u0131lt\u0131c\u0131 reklam, saatlik reklam s\u00fcresinin a\u015f\u0131lmas\u0131, bant reklam logosu kullanmama gibi sebeplerden dolay\u0131 televizyon kanallar\u0131na idari para cezas\u0131 uygulayabiliyor.