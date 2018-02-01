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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Af Örgütü yöneticilerinden Taner Kılıç yeniden tutuklandı
YAŞAM
-
Üsküdar'da otobüsün durağa daldığı kazada yaşanan sıcak anlar kamerada
YAŞAM
-
Elâzığ’da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
SPOR
-
Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanılığına seçildi
YAŞAM
-
Kocaeli’de bir ayda 460 kilo eroin ele geçirildi
EĞİTİM
-
Yardımcı doçentlik kalkıyor
TEKNOLOJİ
-
Facebook'ta harcanan zaman günlük 50 milyon saat azaldı
YAŞAM
-
Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyonu geçti
DÜNYA
-
Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindi
YAŞAM
-
İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon, çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM
-
Hakkâri'de hain saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
DÜNYA
-
ABD'nin 'Rus oligarklar' listesine eleştiri
YAŞAM
-
İzmir'de son 4 günde 544 yabancı uyruklu yakalandı
GÜNDEM
-
Ali Kar köyü teröristlerden temizlendi
EKONOMİ
-
Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı
YAŞAM
-
Samsun'da depo yangını
POLİTİKA
-
Bakan Çavuşoğlu: Terörist Mihraç Ural'ın iadesini istedik
DÜNYA
-
YPG, TSK’ya karşı savaşsınlar diye 400 DEAŞ'lıyı Cinderes'e getirdi
SAĞLIK
-
Sarımsağın faydaları neler? (Sarımsak nelere iyi gelir)
GÜNDEM
-
Hac Kura Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 2018 Hac kura Sonuçları Diyanet Sorgula | (hac.diyanet.gov.tr Tıkla TC İle Sorgula)
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15 TEMMUZ
Ramazan
Diriliş Ertuğrul reyting listesinde ikinci oldu!
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TRT 1`in fenomen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta büyük bir şok yaşadı.
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