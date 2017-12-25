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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ, müjdeyi verdi!
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TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, uzun süredir heyecanla beklenen müjdeyi verdi.
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