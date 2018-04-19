Diriliş'te beklenen oldu, bir isim diziye veda etti

Dirili\u015f Ertu\u011frul d\u00fcn 116. b\u00f6l\u00fcm ile sevenleri ile bulu\u015ftu. ,116. b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ekranlara damga vuran dizide izleyiciler rahat bir nefes ald\u0131. ,Dizide obalar\u0131 birbirine d\u00fc\u015f\u00fcren ve Ertu\u011frul Bey'e kar\u015f\u0131 d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131yla izleyicinin tepkisini \u00e7eken Sadettin K\u00f6pek 116. b\u00f6l\u00fcmde \u00f6ld\u00fc.,B\u00f6ylelikle diziden bir isim ayr\u0131lm\u0131\u015f oldu,Ertu\u011frul Bey'le kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelen K\u00f6pek, ald\u0131\u011f\u0131 yarayla diz \u00e7\u00f6kt\u00fc ve sonunda beklenen vakit geldi. ,Ertu\u011frul Bey kar\u015f\u0131s\u0131nda art\u0131k yapacak bir \u015feyi kalmayan K\u00f6pek korku dolu g\u00f6zlerle Ertu\u011frul Bey'in k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131n boynuna inece\u011fi an\u0131 beklemeye ba\u015flad\u0131.,Ve nihayet Ertu\u011frul Bey, bir k\u0131l\u0131\u00e7 darbesiyle Sadettin K\u00f6pek'in ba\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6vdesinden ay\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6rsel efektin olduk\u00e7a iyi uyguland\u0131\u011f\u0131 sahne izleyiciden tam not ald\u0131.,TRT ekranlar\u0131n\u0131n soluksuz izlenen dizisi Dirili\u015f'te nefesler yine tutuldu.