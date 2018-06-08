Diriliş'te flaş ayrılık...

'Dirili\u015f Ertu\u011frul'un sezon finali b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u015fok bir ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131. ,'Alm\u0131la Hatun' karakterini oynayan G\u00f6n\u00fcl Nagiyeva, senaryo gere\u011fi diziye veda etti.\r\n\r\n,\u00dcniversite y\u0131llar\u0131nda radyo ve televizyonda sunuculuk yapt\u0131. \u00dcniversitenin Kamu Akademisi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu. Hem \u00fcniversite y\u0131llar\u0131nda hem de sonras\u0131nda oyunculukla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ve e\u011fitim almaya devam etti.,'Ertu\u011frul'un d\u00fc\u015fman\u0131 'Noyan'\u0131n k\u0131z karde\u015fi 'Alangoya' (Alm\u0131la Hatun) karakterini oynayan Nagiyeva, sezon finali yapan diziye 116'\u0131nc\u0131 b\u00f6l\u00fcmde dahil oldu ve sava\u015f\u00e7\u0131 kad\u0131n rol\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine toplamay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Dizinin 121'inci b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde; Noyan'\u0131n k\u0131z karde\u015fi oldu\u011fu a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kan Alm\u0131la Hatun, Ertu\u011frul ve annesi 'Hayme Hatun' taraf\u0131ndan tuza\u011fa \u00e7ekilir. Kendisinin de\u015fifre oldu\u011funu anlayan Alm\u0131la Hatun, elinde han\u00e7erle Hayme Hatun'a yakla\u015f\u0131r. ,Tam o s\u0131rada 'Ertu\u011frul' i\u00e7eri girer. Alm\u0131la Hatun birden duraksar ve Hayme Hatun, k\u0131l\u0131\u00e7la Alm\u0131la Hatun'u \u00f6ld\u00fcr\u00fcr. Dizide oynad\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015fman Mo\u011fol ajan\u0131 karakterinden dolay\u0131 bir\u00e7ok izleyicinin nefretini toplayan Alm\u0131la Hatun, g\u00f6sterdi\u011fi oyunculuk performans\u0131yla be\u011feni toplad\u0131.\r\n\r\n,1982 y\u0131l\u0131nda Azerbaycan'\u0131n ba\u015fkenti Bak\u00fc'de d\u00fcnyaya gelen G\u00f6n\u00fcl Nagiyeva, daha \u00e7ocuk ya\u015flarda oyunculukla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. Bale e\u011fitimi ald\u0131.