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Diriliş'te Turgut Alp öldü mü?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, dün akşam 101. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Titan'ın Samsa'yı şehit ettiği an ise geceye damgasını vuran anlardan biriydi.
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