Dişi kaplan yavru geyiği yakaladı ve...

Daily Mail'de yer alan haberde Hindistan'da ger\u00e7ekle\u015fen bir olay herkesi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Di\u015fi bir Kaplan yavru bir geyi\u011fi yakal\u0131yor. Olay an\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kaydeden Souvik Kundu g\u00f6rd\u00fckleri kar\u015f\u0131s\u0131nda hayrete d\u00fc\u015f\u00fcyor.\r\n\r\n,Vah\u015fi do\u011fan\u0131n kurallar\u0131 bellidir. Ya avs\u0131nd\u0131r ya da avc\u0131. Ancak bu kurallar bazen ola\u011fan ak\u0131\u015flar\u0131nda gitmeyebiliyor. Bu haberde ola\u011fand\u0131\u015f\u0131 bir durumu anlat\u0131yor. Olay Hindistan'da bulunan Tadoba Andhari Kaplan Rezervi'nde ge\u00e7iyor. Bir di\u015fi kaplan yavru bir geyi\u011fi yakal\u0131yor. ,Vah\u015fi ya\u015fam foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 olan Souvik Kundu ad\u0131ndaki foto\u011fraf\u00e7\u0131da t\u00fcm bu an\u0131 foto\u011frafl\u0131yor. Herkes kaplan\u0131n pek tabi yavru geyi\u011fi yemesini beklerken herkesi \u015fa\u015f\u0131rtan bir \u015fey oluyor.,Daily Mail'de yer alan haberde Hindistan'da ger\u00e7ekle\u015fen bir olay herkesi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Di\u015fi bir Kaplan yavru bir geyi\u011fi yakal\u0131yor. Olay an\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 kaydeden Souvik Kundu g\u00f6rd\u00fckleri kar\u015f\u0131s\u0131nda hayrete d\u00fc\u015f\u00fcyor. ,35 ya\u015f\u0131ndaki foto\u011fraf\u00e7\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: 'Kaplan\u0131n sakland\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131k\u0131p geyik yavrusuyla oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hayret ettik. Kaplan ne\u015feli duruyordu.' 15 dakika s\u00fcren kar\u015f\u0131la\u015fmada, kaplan\u0131n yavruyu b\u0131rak\u0131p ba\u015fka bir y\u00f6ne gitti\u011fi belirtildi.,\u0130\u015fte herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren o g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...\r\n\r\n,