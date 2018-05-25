Dışişleri'nden ABD'ye F-35 cevabı: 'Karşılık veririz'

Aksoy, S-400 savunma sistemi i\u00e7in ise \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"T\u00fcrkiye'nin k\u0131sa vadede almas\u0131 gereken bir sistemdi. En \u00e7abuk alabilece\u011fimiz yer Rusya'yd\u0131. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nem i\u00e7in ABD ile patriotlar konusunda g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor."\r\n\r\n,F-35 projesinin \u00e7ok uluslu bir proje oldu\u011funu ve sadece ABD'nin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Aksoy, "T\u00fcrkiye bu projeden kaynakl\u0131 y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getiriyor. Herkesin y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getirmesi laz\u0131m. Bu gibi ad\u0131mlar halinde biz de kar\u015f\u0131l\u0131k vermeye mecbur kal\u0131r\u0131z" diye konu\u015ftu.,,ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve T\u00fcrkiye'ye F-35 sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131n\u0131 da i\u00e7eren tasar\u0131yla ilgili bir a\u00e7\u0131klama geldi.,U\u00e7aklar\u0131n verilmesinin \u015fart\u0131n\u0131, Rusya'dan S-400 savunma sisteminden vazge\u00e7ilmesi ve rahip Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131na ba\u011flayan Aksoy, "Elmalarla armutlar\u0131 ayn\u0131 sepete koymaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar, bu do\u011fru de\u011fil" dedi.