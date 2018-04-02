Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Yunanistan makamlar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar\u0131 k\u0131nad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Yunanistan'\u0131n devlet ciddiyetiyle ba\u011fda\u015fmayan bu s\u00f6ylemlerini esefle kar\u015f\u0131l\u0131yoruz" ifadelerine yer verildi.\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131 \u015fu \u015fekilde: "Yunanistan\u2019\u0131n i\u015fine geldi\u011fi zaman hukuk devleti ilkesini \u00f6ne \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131, i\u015fine gelmedi\u011fi zaman ise bu ilkeyi rahatl\u0131kla yok sayarak uluslararas\u0131 mahkemelerce aleyhinde al\u0131nan kararlar\u0131 uygulamad\u0131\u011f\u0131 da yak\u0131n tarihimizden bilinmektedir.",D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle: "S\u0131n\u0131r\u0131m\u0131z\u0131 yasad\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7tikleri i\u00e7in \u00fclkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakk\u0131nda Yunanistan Ba\u015fbakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fcn (1 Nisan) yap\u0131lan bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda kullan\u0131lan ifadeler, Yunan makamlar\u0131n\u0131n \u00fclkemize kar\u015f\u0131 seviyesi giderek d\u00fc\u015fen bir \u00fcslup kullanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymaktad\u0131r. Devlet ciddiyetiyle ba\u011fda\u015fmayan bu s\u00f6ylemleri esefle kar\u015f\u0131l\u0131yoruz."\r\n