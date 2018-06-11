Dişleri bembeyaz yapıyormuş

Zerde\u00e7al muhte\u015fem lezzetiyle yemeklerimize tat katmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra sa\u011fl\u0131\u011fa olan faydalar\u0131 ve pratik kullan\u0131mlar\u0131yla da biliniyor. ,Fakat zerde\u00e7al\u0131n faydalar\u0131 saymakla bitmiyor! \u0130\u015fte hayat\u0131n\u0131z\u0131 olduk\u00e7a kolayla\u015ft\u0131racak zerde\u00e7al kullan\u0131mlar\u0131...\r\n,1\/3 bardak zerde\u00e7al ile 2\/3 bardak suyu kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p bir tencerede 10 dakika boyunca \u0131s\u0131t\u0131n. Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 steril bir kavanozun i\u00e7inde buz dolab\u0131nda saklay\u0131n. Bu kar\u0131\u015f\u0131mdan 1-2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 s\u00fct\u00fcn\u00fcze ekleyin. G\u00fcnde bir kez, hastaysan\u0131z 3-4 saatte bir i\u00e7in.,Di\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131n\u0131 ay\u00e7i\u00e7ek veya zeytinya\u011f\u0131na bat\u0131rd\u0131ktan sonra zerde\u00e7ala bat\u0131r\u0131n. 3 dakika boyunca di\u015flerinizi f\u0131r\u00e7alay\u0131n. Haftada 2-3 kez tekrarlay\u0131n.,\r\n1 bardak s\u00fct ile 1\/3 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7al\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p i\u00e7in. Bu i\u00e7ecek metabolizman\u0131z\u0131 h\u0131zland\u0131racak, tokluk hissi verecek. Bir sabah bir ak\u015fam olmak \u00fczere her g\u00fcn i\u00e7ebilirsiniz.,\r\n1\/2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7al ile 1\/2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 tuzu bir bardak s\u0131cak suya ekleyip gargara yap\u0131n. G\u00fcnde 3 kez tekrarlay\u0131n.,1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7al\u0131 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bal ve 2-3 di\u015f ezilmi\u015f sar\u0131msakla kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p a\u011fr\u0131yan b\u00f6lgeye uygulay\u0131n. 15-20 dakika beklettikten sonra y\u0131kay\u0131n. 2 hafta boyunca g\u00fcnde bir kez uygulay\u0131n.,KANSER\u0130 \u00d6NLER\r\n\r\n1\/4 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7al, 1\/2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zeytinya\u011f\u0131 ve bir \u00e7imdik karabiberi mutlaka \u00e7orbalar\u0131n\u0131za ve \u00e7orbalar\u0131n\u0131za ekleyin.\r\n\r\nS\u0130V\u0130LCELERDEN KURTARIR\r\n\r\n1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 aloe vera jelini, 1\/4 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 zerde\u00e7alla kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p problemli b\u00f6lgeye s\u00fcr\u00fcn. 10-15 dakika beklettikten sonra y\u0131kay\u0131n. Haftada 3 kez tekrarlay\u0131n.