Dişlerinizin sararmasını engelleyebilirsiniz

Protez Uzman\u0131 \u0130lker Arslan , \u2018Bu etkenlerin ba\u015f\u0131nda sigaran\u0131n geldi\u011fini, yo\u011fun sigara t\u00fcketen ve a\u011f\u0131z bak\u0131m\u0131 iyi olmayanlar\u0131n di\u015flerinde sararmalar\u0131n fazlaca g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret etti. \r\n,\u0130\u015fte di\u015flerinizin sararmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in p\u00fcf noktalar\u0131...,A\u011eIZ BAKIMI \u0130Y\u0130 OLMAYANLARIN...\r\n\r\nT\u00fcketilen bir\u00e7ok \u015feyin di\u015flerde sa\u011fl\u0131ks\u0131z bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme neden oldu\u011funu belirten Protez Uzman\u0131 \u0130lker Arslan , 'Bu etkenlerin ba\u015f\u0131nda sigaran\u0131n geldi\u011fini, yo\u011fun sigara t\u00fcketen ve a\u011f\u0131z bak\u0131m\u0131 iyi olmayanlar\u0131n di\u015flerinde sararmalar\u0131n fazlaca g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret etti.,G\u00dcNL\u00dcK D\u0130L BAKIMI...\r\n\r\nFazla miktarda \u00e7ay ve kahve t\u00fcketenlerde, sigaran\u0131n da etkisiyle dilde renklenme ve tat almada bozukluk meydana gelebildi\u011fini belirten Arslan, 'Bu nedenle di\u015f bak\u0131m\u0131n\u0131n yan\u0131nda g\u00fcnl\u00fck dil bak\u0131m\u0131 da \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yor' dedi.,BEYAZLATMA YER\u0130NE PORSELEN...\r\n\r\nDr. \u0130lker Arslan, \u015febeke suyunda yo\u011fun flor bulunan b\u00f6lgelerde ya\u015fayanlar\u0131n di\u015flerinde, a\u015f\u0131r\u0131 flora ba\u011fl\u0131 renklenmeler g\u00f6r\u00fclebildi\u011fini belirterek, 'Di\u015fin i\u00e7 yap\u0131s\u0131ndan kaynaklanan bu t\u00fcr bir renklenmede, beyazlatma yerine porselen veya kompozit laminalar kullan\u0131lmas\u0131 daha yerinde olur' \u00f6nerisini dile getirdi.,DA\u0130M\u0130 D\u0130\u015eLER\u0130N OLU\u015eMASI SIRASINDA...\r\n\r\nGereksiz ve bilin\u00e7siz antibiyotik kullan\u0131m\u0131n\u0131n di\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinde olumsuz etkileri bulundu\u011funu bildiren Arslan, 'Daimi di\u015flerin olu\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan tetrasiklin grubu antibiyotikler, di\u015flerde renklenmelere neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda beyazlatma i\u015flemi bile etkili olam\u0131yor, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ancak porselen ve kompozit protezlerle d\u00fczeltilebiliyor' diye konu\u015ftu.,'HEK\u0130M \u00d6NER\u0130S\u0130NE UYULMALI'\r\n\r\nEstetik bir g\u00fcl\u00fc\u015f i\u00e7in \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemler uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131, di\u015flerin rengini de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in uygulanabilecek en kolay ve h\u0131zl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm olan beyazlatman\u0131n bunlardan birisi oldu\u011funu belirten Arslan, bu i\u015flemin, \u00f6zellikle form ve dizili\u015f bak\u0131m\u0131ndan herhangi bir problemi olamayan, koyu renkli veya renkle\u015fmi\u015f di\u015fe sahip ki\u015filere uygulanabilece\u011fini s\u00f6yledi.,D\u0130\u015e ETLER\u0130N\u0130 KORUMAK \u0130\u00c7\u0130N...\r\n\r\nEskiden daha \u00e7ok di\u015f ve di\u015f etlerine zarar veren y\u00f6ntemler kullan\u0131l\u0131rken art\u0131k di\u015flerde hemen hemen hi\u00e7 hassasiyete yol a\u00e7mayan sistemler uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131, di\u015f etlerini korumak i\u00e7in de \u00f6zel jeller tatbik edildi\u011fini bildiren Arslan, bu alanda lazerin de devreye girmesiyle di\u015flerde meydana gelebilecek hassasiyetlerin minimuma indirildi\u011fini kaydetti.,GENEL OLARAK MUAYENEHANE ORTAMINDA YAPILAN BEYAZLATMA...\r\n\r\nBeyazlatma i\u015fleminin evde, hasta veya muayenehanede doktor taraf\u0131ndan da yap\u0131labilece\u011fini ifade eden Arslan, \u015fu uyar\u0131lar\u0131 dile getirdi: 'Genel olarak muayenehane ortam\u0131nda yap\u0131lan beyazlatma i\u015flemleri \u00f6nerilir. Yar\u0131m saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede hem kimyasal olarak daha g\u00fc\u00e7l\u00fc, hem de beyazlatma cihazlar\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131yla \u00e7ok etkili sonu\u00e7lar elde edilebiliyor.,'OF\u0130S T\u0130P\u0130'\r\n\r\nAyr\u0131ca bu i\u015flemlerin hepsinin doktor kontrol\u00fcnde olmas\u0131 di\u015f ve di\u015f etlerinde istenmeyen sonu\u00e7lar\u0131n olu\u015fmas\u0131n\u0131 engelliyor. Beyazlatma i\u015flemlerinde, muayenehanedeki i\u015flemi takiben evde k\u0131sa s\u00fcreli beyazlatma uygulamas\u0131 da yap\u0131labilir. 'Ofis tipi' dedi\u011fimiz muayenehane ortam\u0131ndaki beyazlatmalar, hem zaman hem de etki bak\u0131m\u0131ndan \u00e7ok daha avantajl\u0131d\u0131r.',MUTLAKA HEK\u0130M TARAFINDAN \u00d6NER\u0130LEN \u00dcR\u00dcNLER KULLANILMALIDIR\r\n\r\nPiyasada sat\u0131lan beyazlatma \u00fcr\u00fcnlerinin bir\u00e7o\u011funun etkisinin \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011funu, ayr\u0131ca bu \u00fcr\u00fcnlerin di\u015f ve di\u015f etlerinde hassasiyet ve tahribata neden olabildi\u011fini vurgulayan Dr. Arslan, 'Mutlaka hekim taraf\u0131ndan \u00f6nerilen \u00fcr\u00fcnler kullan\u0131lmal\u0131d\u0131r. Beyazlatma \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan di\u015f macunlar\u0131yla di\u015f renginin bir ka\u00e7 ton a\u00e7\u0131lmas\u0131 neredeyse imkans\u0131zd\u0131r. \u00d6zellikle i\u00e7inde ne oldu\u011fu bilinmeyen, yetkili kurumlar\u0131n onaylamad\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnler probleme neden olabilir' \u015feklind