Diyanet’te Gülen skandalı!

15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ikinci y\u0131l\u0131na girilirken Diyanet televizyonunda skandal bir yay\u0131na imza at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,FET\u00d6 lideri Fethullah G\u00fclen\u2019in g\u00fcftesini yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cBulanlar Hakk\u0131 Buldu\u201d isimli \u00e7al\u0131\u015fma ekranlara getirildi. ,22 Haziran\u2019daki skandal\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan soysal medya y\u0131k\u0131ld\u0131. ,Diyanet\u2019ten bunun \u00fczerine a\u00e7\u0131klama geldi. A\u00e7\u0131klamada \u201c2012 y\u0131l\u0131 ar\u015fivlerinde yer alan Ahmet Hatipo\u011flu ile Tasavvuf Musikisi program\u0131n\u0131n TRT Diyanet ekran\u0131nda 22 Haziran 2018 tarihinde yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ve yay\u0131n esnas\u0131nda bestesi Hatipo\u011flu\u2019na ait olan bir eserin g\u00fcftesinde FET\u00d6\/PDY eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen\u2019in isminin ge\u00e7ti\u011fi fark edilmi\u015ftir. Sorumlulu\u011fu tespit edilen personelin g\u00f6revine son verilmi\u015ftir\u201d denildi.,FET\u00d6 ile m\u00fccadele edilirken FET\u00d6\u2019n\u00fcn propagandas\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekti.