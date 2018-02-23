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Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 700 polisle uygulama

Diyarbakır’da 700 polisle uygulama
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Diyarbakır’da 700 polisle uygulama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesinde ana arterlerde eşzamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 23’ü amir sınıfı olmak üzere 46 ekip ile toplamda 700 personelin katıldığı asayiş uygulaması kapsamında oluşturulan arama noktalarında şüpheli araçlar durdurularak arama ve sorgulama yapıldı. Araç arama faaliyetlerine narkotik köpekler de destek verdi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen şahıslar arandıktan sonra GBT sorgusu yapıldı.

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