Diyarbakır'da bayram öncesi pes dedirten olay!

Ergani \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, ya\u015fl\u0131lara yard\u0131m etmek bahanesiyle ATM\u2019den para \u00e7ekip kendilerine eksik teslim eden \u015fah\u0131sla ilgili ihbar ald\u0131.\r\n,`Pes` dedirten olay! Bayram \u00f6ncesinde bunu da yapt\u0131lar\r\n,Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Ergani il\u00e7esinde, ya\u015fl\u0131lara yard\u0131m etmek bahanesiyle ATM\u2019den para \u00e7ekip kendilerine eksik teslim eden \u015fah\u0131s yakaland\u0131.\r\n,Karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fclen zanl\u0131 hakk\u0131nda, paras\u0131n\u0131 \u00e7alan vatanda\u015flar taraf\u0131ndan da te\u015fhis edilmesinin ard\u0131ndan yasal i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6te yandan doland\u0131r\u0131lan vatanda\u015flara paralar\u0131, polis merkezinde say\u0131larak teslim edildi.\r\n,G\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceleyen ekipler, \u015fahs\u0131n M.A.D. oldu\u011funu tespit etti. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan zanl\u0131, \u00fczerinde bin 355 lira ve esrar maddesi ile yakaland\u0131.\r\n,Ergani \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yusuf \u00d6zgen, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada vatanda\u015flar\u0131n doland\u0131r\u0131c\u0131lara kar\u015f\u0131 tedbirli olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \u00d6zgen, \u201c\u00d6zellikle ayl\u0131klar\u0131n\u0131 \u00e7eken ya\u015fl\u0131lar\u0131 hedef alarak yard\u0131m etme bahanesiyle doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapan \u015fah\u0131slara kar\u015f\u0131, vatanda\u015flar\u0131n para \u00e7ekerken yaln\u0131z banka g\u00f6revlilerinden yard\u0131m istemelerini \u00f6neriyoruz\u201d dedi.\r\n