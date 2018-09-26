Diyarbakır’da bir dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı

Diyarbak\u0131r\u2019da zab\u0131ta ekipleri taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen operasyonda yakalanan bir dilencinin \u00fczerinden 7 bin lira \u00e7\u0131kt\u0131. ,Diyarbak\u0131r B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Kantar Zab\u0131ta Amirli\u011fi ekipleri, kentin ana noktalar\u0131nda dilenci operasyonu ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,\u00dczerinde 7 bin lira \u00e7\u0131kan dilenci Selahattin A.\u2019n\u0131n yan\u0131nda bulunan \u00e7antas\u0131n\u0131 kontrol eden zab\u0131ta ekipleri ikinci bir \u015fok ya\u015fad\u0131. Selahattin A.\u2019n\u0131n \u00e7antas\u0131n\u0131 bo\u015faltan g\u00f6revliler, \u00fczerinde ge\u00e7ersizdir yaz\u0131lar 50 ve 100 liral\u0131k banknotlar halinde toplam 6 bin 150 lira ge\u00e7ersiz para ele ge\u00e7irdi. ,\u00d6te yandan Selahattin A.\u2019n\u0131n \u00fczerinden \u00e7\u0131kan ge\u00e7ersiz paralar\u0131n, dilencilik yaparken toplad\u0131\u011f\u0131 bozuk paralar\u0131 banknot haline getirmek i\u00e7in girdi\u011fi d\u00fckkanlardan kendisine verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,Zab\u0131ta ekipleri, vatanda\u015flar\u0131n dini duygular\u0131n\u0131 s\u00f6m\u00fcren dilencilere para verilmemesi konusunda vatanda\u015flar\u0131 uyard\u0131. \r\n, Farkl\u0131 noktalarda dilenirken yakalanan vatanda\u015flar, Kantar Zab\u0131ta Amirli\u011fi\u2019ne getirildi. ,Burada yap\u0131lan \u00fcst aramas\u0131nda 84 ya\u015f\u0131ndaki Selahattin A.\u2019n\u0131n \u00fczerinden \u00e7\u0131kan paralar g\u00f6revlileri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. ,\u00dczerinde 5, 20, 50 ve 10 liral\u0131k banknotlar halinde 7 bin lira \u00e7\u0131kan Selahattin A.\u2019ya Kabahatler Kanunu kapsam\u0131nda 124 lira ceza kesildi. \r\n,Hemen g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine haber veren zab\u0131ta g\u00f6revlileri, paralara el koydu. G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, \u00fczerinde ge\u00e7ersizdir yaz\u0131s\u0131 yaz\u0131lmas\u0131 nedeni ile paralar\u0131n sahte olarak de\u011ferlendirilmeyece\u011fini bildirerek amirlikten ayr\u0131ld\u0131. \r\n