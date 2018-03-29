Diyarbakır'da güvenlik güçlerine saldırı: Yaralılar var

Son dakika gelen bilgilere g\u00f6re; g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti, yaral\u0131lar var\r\n,Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n Hazro il\u00e7esinde g\u00f6rev de\u011fi\u015fimine giden askerleri ta\u015f\u0131yan z\u0131rhl\u0131 araca bir grup PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist taraf\u0131ndan roketatarl\u0131 sald\u0131r\u0131 yap\u0131ld\u0131. Sald\u0131r\u0131da 6 asker yaraland\u0131. B\u00f6lgede geni\u015f kapsaml\u0131 operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Hazro il\u00e7esi \u00dclgen k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda bulunan yol kontrol ve uygulama noktas\u0131na g\u00f6rev de\u011fi\u015fimine giden askerleri ta\u015f\u0131yan \u201cKirpi\u201d adl\u0131 z\u0131rhl\u0131 araca, Ko\u00e7baba mevkisinde bir grup PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist taraf\u0131ndan roketatarl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. Sald\u0131r\u0131da ilk bilgilere g\u00f6re 6 asker yaraland\u0131. Yaral\u0131lar, olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulanslarla Hazro Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131larak, tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n,Sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan olay yerine \u00e7ok say\u0131da asker sevk edildi. B\u00f6lgede, ka\u00e7an ter\u00f6ristlerin yakalanmas\u0131 i\u00e7in geni\u015f kapsaml\u0131 operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131.