Diyarbakır'da kavga çıktı, ölü ve yaralılar var

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SPOR
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John Bostock, Bursaspor'da
GÜNDEM
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PYD/PKK'dan roketli saldırı
GÜNDEM
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Elazığ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
GÜNDEM
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Kars'ta karda mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı
GÜNDEM
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Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? | 2018 Hac Kura Çekiliş Sonuçlarıı (hac.diyanet.gov.tr tıkla)
YAŞAM
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Tıra arkadan çarpan minibüs ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
SPOR
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ÖZET İZLE: Everton 2-1 Leicester City Maçı özeti ve golleri izle | Everton Leicester Maçı kaç kaç bitti?
YAŞAM
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Fatih’te ahşap evde yangın
SPOR
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ÖZET İZLE: Giresunspor 1-2 Fenerbahçe Maçı özeti ve golleri izle | Giresun FB maçı kaç kaç bitti?
SPOR
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Ndiaye, resmen Stoke City'de
SPOR
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Formula 1'de artık kadın modeller olmayacak
EKONOMİ
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Yeni torba yasada kimsenin Beklemediği Sürpriz! (Torba yasa ne zaman çıkacak?)
SPOR
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ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-0 Kayserispor maçı özeti ve golleri izle | Akhisar Kayseri maçı kaç kaç bitti?
DÜNYA
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Halep'te hava saldırısı: 5 ölü
SPOR
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İşte Nagatomo’ya ödenecek ücret
SPOR
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Tottenham Lucas Moura'yı renklerine bağladı
GÜNDEM
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Eyn Batman Dağı PKK'dan temizlendi
SPOR
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"Ligde ve kupada şampiyon olmamız çok zor gözüküyor"
SPOR
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Wallace Reis, Göztepe’de
DÜNYA
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Rusya 5 Türk şirketinden daha domates alacak
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Diyarbakır'da kavga çıktı, ölü ve yaralılar var
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Fotoğraflar Diyarbakır'ın Eğil ilçesinden geldi. Resmen katliam, çok sayıda ölü ve yaralı var...
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