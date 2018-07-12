Diyarbakır'da kaybolan Yusuf'tan acı haber geldi

A\u011fabey F\u0131rat K\u0131z\u0131l\u00e7i\u00e7ek\u2019i bulduktan sonra Selman K\u0131z\u0131l\u00e7i\u00e7ek\u2019i aramaya devam B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Su Alt\u0131 Arama Kurtarma ekipleri 10 g\u00fcn \u00f6nce hayvan otlatmak i\u00e7in evden \u00e7\u0131kan ve kendisinden bir daha haber al\u0131namayan 15 ya\u015f\u0131ndaki Yusuf Y\u0131lmaz\u2019\u0131n cans\u0131z bedenini k\u00f6y\u00fcne yakla\u015f\u0131k 30 kilometre uzakl\u0131kta bulunan sulama kanal\u0131nda buldu.,Olay\u0131 haber alan yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irirken Yusuf Y\u0131lmaz\u2019\u0131n cenazesi otopsisi yap\u0131lmak \u00fczere morga g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131lan iki karde\u015f suda kaybolurken \u00e7evredekilerin haber vermesi \u00fczerine olay yerine Diyarbak\u0131r B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Su Alt\u0131 Arama Kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve 112 acil servisleri sevk edilmi\u015fti. Jandarman\u0131n da b\u00f6lge g\u00fcvenli\u011fi sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda kanal\u0131n suyu kapat\u0131ld\u0131ktan sonra a\u011fabey F\u0131rat K\u0131z\u0131l\u00e7i\u00e7ek\u2019in cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,,Silvan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ye\u015ferdi k\u00f6y\u00fcnde arazilerini sulamak isteyen 18 ya\u015f\u0131ndaki Selman K\u0131z\u0131l\u00e7i\u00e7ek dengesini kaybederek sulama kanal\u0131na d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, karde\u015finin kanala d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren a\u011fabey F\u0131rat K\u0131z\u0131l\u00e7i\u00e7ek de hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden suya atlam\u0131\u015ft\u0131.