Diyarbakır'da liseli kız dehşet saçtı

Olay, Yeni\u015fehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, ismi \u00f6\u011frenilemeyen 10. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi ders esnas\u0131nda beraberinde getirdi\u011fi kurus\u0131k\u0131 tabancay\u0131 ba\u015f\u0131na dayayarak ate\u015f etti. ,Bu halde s\u0131n\u0131ftan \u00e7\u0131kan \u00f6\u011frenci, farkl\u0131 s\u0131n\u0131flar\u0131 gezerek arkada\u015flar\u0131n\u0131 tehdit etti. Kan kayb\u0131 nedeni bir anda yere y\u0131\u011f\u0131lan \u00f6\u011frenci, \u00f6\u011fretmenlerin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla E\u011fitim Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,\u00d6\u011frencinin hastaneye kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan okul y\u00f6netimi \u00f6\u011frencilerin ailelerine haber verdi. Okula gelen aileler, g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 al\u0131p olay yerinden uzakla\u015f\u0131rken, baz\u0131 \u00f6\u011frencilerin de korku nedeni ile bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi\u011fi \u00f6\u011frenildi,Olay yerine gelen g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri s\u0131n\u0131flarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silah\u0131n nas\u0131l sokuldu\u011funu anlamazken, \u00f6\u011frencinin psikolojik sorunlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\nOlayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.