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EKONOMİ
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Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu
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Sen Anlat Karadeniz İZLE ATV: Sen Anlat Karadeniz 11. Yeni bölüm cANLI
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Diyarbakır'da petrol bulundu
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Bozdağ: OHAL yeniden uzatılabilir
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Diyarbakır'da petrol bulundu
1
/
4
Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.
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