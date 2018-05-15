Diyarbakır'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

\u0130ddiaya g\u00f6re, aralar\u0131nda araz\u0131 anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131 bulunan iki ailenin \u00fcyeleri, \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma sonras\u0131 birbirlerine silahlarla ate\u015f a\u00e7t\u0131. \r\n,.,Olayda 5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 2 ki\u015fi de yaraland\u0131. Yaral\u0131lar hastanelere kald\u0131r\u0131l\u0131rken, jandarma b\u00f6lgede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131.\r\n,Olay, saat 13.00 s\u0131ralar\u0131nda il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ak\u00e7akale k\u00f6y\u00fc \u015eeyhg\u00fcr mezras\u0131nda meydana geldi.\r\n