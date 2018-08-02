Diyarbakır'daki bu köyün özelliği NASA'ya kadar uzandı!

Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n E\u011fil il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcr\u00fcnl\u00fc di\u011fer ad\u0131yla Birsin K\u00f6y\u00fc e\u011fitim d\u00fczeyiyle nam salm\u0131\u015f. ,Doktor, h\u00e2kim, savc\u0131, \u00f6\u011fretmen yeti\u015ftirirken, T\u00fcrkiye\u2019ye ve Avrupa\u2019ya b\u00fcrokrat, hatta NASA\u2019ya uzman bile yeti\u015ftirmi\u015f. K\u00f6y\u00fcn muhtar\u0131 ve \u00e7oban\u0131 da \u00fcniversite mezunu.\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r'\u0131n E\u011fil \u0130l\u00e7esi'nde 103 haneli bir k\u00f6y. Resmi kay\u0131tlarda G\u00fcr\u00fcnl\u00fc diye ge\u00e7erken, k\u00f6yl\u00fcler Birsin diyor. Bu k\u00f6y\u00fc di\u011fer k\u00f6ylerden ay\u0131ran \u00f6zelli\u011fi ise e\u011fitim d\u00fczeyi ve okuma a\u015fk\u0131., K\u00f6y\u00fcn y\u00fczde 100'\u00fc okuma yazma biliyor. Peki nereden geliyor bu okuma a\u015fk\u0131? 1949 y\u0131l\u0131nda muhtar\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde, kad\u0131n\u0131yla ya\u015fl\u0131s\u0131yla k\u00f6yl\u00fcler seferber olup kendi imkanlar\u0131 ile k\u00f6yde G\u00fcr\u00fcnl\u00fc \u0130lkokulu'nu in\u015fa ediyor. Herkes okula ta\u015f ve \u00e7imento ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130n\u015faat bittikten sonra okul i\u00e7in ara\u00e7 gere\u00e7ler de tamamlan\u0131p 15 \u00f6\u011frenci buraya kay\u0131t yapt\u0131r\u0131yor. Sputnik'te yer alan habere g\u00f6re; ilkokula kayd\u0131 yap\u0131lan 15 \u00f6\u011frenci de mezun olup \u00f6\u011fretmen oluyor. Bu ba\u015far\u0131n\u0131n ard\u0131ndan adeta k\u00f6y sakinlerinin d\u00fcnyaya bak\u0131\u015f\u0131 de\u011fi\u015fti., Tar\u0131m arazisinin yetersizli\u011fi dolay\u0131s\u0131yla gelir seviyesi d\u00fc\u015f\u00fck olan k\u00f6yl\u00fcler, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n okumas\u0131 i\u00e7in okula devaml\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. Bu sayede aradan ge\u00e7en 69 y\u0131lda aralar\u0131nda akademisyenlerin de yer ald\u0131\u011f\u0131 500'\u00fc a\u015fk\u0131n \u00fcniversite mezunu yeti\u015ftirdi.\r\n\r\n,K\u00f6y\u00fcn muhtarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Erg\u00fcl Teke\u015f \u0130ktisat Fak\u00fcltesi mezunu. \u201cK\u00f6yde okuma yazma bilmeyen yok\u201d diyen Teke\u015f \u015f\u00f6yle devam etti: \u201cK\u00f6yde 16 \u00e7ocuk ana s\u0131n\u0131f\u0131na, 110 \u00e7ocuk k\u00f6ydeki ilk\u00f6\u011fretim okuluna, 40 \u00f6\u011frenci Ergani ve E\u011fil\u2019deki liselere gidiyor. K\u00f6yden 60 ki\u015fi de T\u00fcrkiye\u2019nin de\u011fi\u015fik \u00fcniversitelerinde e\u011fitim g\u00f6r\u00fcyor. ,G\u00fcr\u00fcnl\u00fc'de \u00e7ocuklar\u0131 tarlaya de\u011fil, okula g\u00f6nderme yar\u0131\u015f\u0131 var. Ben de \u0130ktisat mezunuyum. \u00c7obanl\u0131k yapan gen\u00e7lerimiz de \u00fcniversite mezunu. Bizim i\u00e7in her \u015feyden \u00f6nce e\u011fitim geliyor. Biz de k\u0131z erkek ayr\u0131m\u0131 yok, herkes okuyor.\u201d