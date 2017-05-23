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Diyarbakır'daki kadın cinayetinde ihanet iddiası

Diyarbakır'daki kadın cinayetinde ihanet iddiası
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Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü. Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan Kavut tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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