Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri ilk kez görüntülendi

Ter\u00f6ristlere g\u00f6z a\u00e7t\u0131r\u0131lmayacak!,\u0130\u015fte seyyar z\u0131rhl\u0131 g\u00fcvenlik kuleleri...,G\u00fcneydo\u011fu'daki otoyollarda yollar\u0131n g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flayan g\u00fcvenlik korucular\u0131 i\u00e7in modern g\u00fcvenlik kuleleri olu\u015fturuldu. 20 g\u00fcn \u00f6nce, Diyarbak\u0131r-Mardin karayolunun Mardin s\u0131n\u0131r\u0131ndan ba\u015flayan ve Diyarbak\u0131r giri\u015fine kadar belirli aral\u0131klarla 3 katl\u0131 seyyar g\u00fcvenlik kuleleri kuruldu.\r\n\r\n,\u0130lk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiler!,\u0130\u00e7erisinde klima, havaland\u0131rma fan\u0131, yang\u0131n t\u00fcp\u00fc ve alarm butonu olan seyyar g\u00fcvenlik kulelerinin her t\u00fcrl\u00fc patlay\u0131c\u0131 ve uzun menzilli silahlara kar\u015f\u0131 etkili ve kur\u015fun ge\u00e7irmez oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n,G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131 ve olas\u0131 silahl\u0131 eylemleri engellemek i\u00e7in al\u0131nan \u00f6nlemlere bir yenisi daha eklendi. ,Daha \u00f6nce kent merkezlerinde kritik noktalara konulan 10 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki patlay\u0131c\u0131 ve roketli sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 dayan\u0131kl\u0131 z\u0131rhl\u0131 kuleler, art\u0131k karayollar\u0131nda \u00f6nlem alacak olan g\u00fcvenlik korucular\u0131 i\u00e7in konulmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r-Mardin karayolunun Mardin s\u0131n\u0131r\u0131ndan ba\u015flayan ve Diyarbak\u0131r giri\u015fine kadar belirli aral\u0131klarla 3 katl\u0131 seyyar g\u00fcvenlik kuleleri kuruldu. O kuleler ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Etraflar\u0131na beton bariyer konular seyyar \u00e7elik g\u00fcvenlik kulelerinin \u00f6zellikle karayolunun k\u00f6r nokta denilen kritik\u00ffyerlerine yerle\u015ftirildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Kulelerin yerlerinin belirlenmesinde hem yolun g\u00fcvenli\u011fi, hem olas\u0131 bir sald\u0131r\u0131, hem de yol kesme giri\u015fimi ihtimali dikkate al\u0131narak se\u00e7ildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve g\u00f6zetleme g\u00f6revi de g\u00f6ren 10 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki seyyar \u00e7elik g\u00fcvenlik kulelerinde g\u00fcvenlik korucular\u0131 n\u00f6bet tutacak.\r\n\r\n