Diyarbakır polisini alarma geçiren olay!

Olay, Diyarbak\u0131r merkez Ba\u011flar il\u00e7esindeki Ayd\u0131n Arslan Bulvar\u0131 Seyito\u011flu Apartman\u0131'nda meydana geldi., Abdullah G., hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle 6'nc\u0131 kattaki evinin balkonuna \u00e7\u0131k\u0131p, pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00e7evreye rastgele ate\u015f a\u00e7maya ba\u015flad\u0131. ,\u00c7evrede korku ve panik ya\u015fan\u0131rken, ihbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. ,B\u00f6lgede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi alan polis ekipleri, Abdullah G.'ye teslim olmas\u0131 i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. ,Ancak Abdullah G., rastgele ate\u015f etmeye devam etti. ,Eve giren polisler, Abdullah G.'yi yakla\u015f\u0131k 2 saatlik sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ikna etti. ,Silah\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p teslim olan Abdullah G., g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n,\u0130\u015fte o kareler...,.