Diziden sonra komşu oldular... Yeni evine servet harcadı!

\u015eehir hayat\u0131ndan s\u0131k\u0131lan \u00fcnl\u00fc isimlerin son d\u00f6nemde kendilerini \u0130stanbul'da do\u011faya vurmas\u0131 pek moda oldu. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu Aras Bulut \u0130ynemli de bu modaya uydu. \u0130ynemli, \u0130\u00e7erde dizisinde birlikte rol ald\u0131\u011f\u0131 kankas\u0131 \u00c7a\u011fatay Ulusoy gibi, yeni evi i\u00e7in tercihini ormanlarla \u00e7evrili Zekeriyak\u00f6y'den yana kulland\u0131.\r\n\r\n,Sabah'tan B\u00fclent Cankurt'un haberine g\u00f6re; yakla\u015f\u0131k 2.5 ay \u00f6nce ayl\u0131k 10 bin liraya kiralad\u0131\u011f\u0131 evinin i\u00e7ini g\u00f6nl\u00fcne g\u00f6re dekore etti. ,\u0130ynemli, dekorasyon i\u00e7in yakla\u015f\u0131k 150 bin lira harcad\u0131.,.