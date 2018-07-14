Doğa Rutkay Kamal ikizlerine kavuştu

Oyuncu Do\u011fa Rutkay, d\u00fcn gece do\u011fum yapt\u0131 ve ikiz bebeklerine kavu\u015ftu.\r\n\r\n,Mutlu haberi, e\u015fini do\u011fumda da yaln\u0131z b\u0131rakmayan Kerimcan Kamal verdi. Kamal sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na \u015fu notu d\u00fc\u015ft\u00fc:\r\n\r\n,.,Evet, Piraye ve Rutkay Kerim bu gece itibar\u0131 aram\u0131za geldiler. B\u00fcy\u00fck bir \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ve sevin\u00e7 bizde.\r\nKulaklar\u0131na duas\u0131yla isimleri okundu. Analar\u0131 da, bebeler de gayet iyiler. \u00d6nce kendilerine,ailelerine,vatana,milete ve t\u00fcm insanl\u0131\u011fa hay\u0131rl\u0131 birer evlat olmalar\u0131 en b\u00fcy\u00fck arzumuz,tek hayalimiz. Bug\u00fcne kadar esirgemedi\u011finiz dualar\u0131n\u0131z ve g\u00fczel niyetleriniz i\u00e7in binlerce te\u015fekk\u00fcrler. Herkesin evlad\u0131yla birlikte bizimkileri de Rabbim korusun. Sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.\r\n\r\n,Rutkay do\u011fumdan sonra sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu kareye: Biz iyiyiz merak etmeyin dostlar\u0131m\u0131z, tan\u0131\u015f olmadan sevenlerimiz, dualar\u0131n\u0131za kalpten ge\u00e7en her t\u00fcrl\u00fc duygular\u0131n\u0131za sonsuz te\u015fekk\u00fcrler... Biz bu i\u015fi beraber ba\u015fard\u0131k. #Piraye&RutkayKerim notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. ,..