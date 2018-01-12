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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Özel Harekât Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi
POLİTİKA
-
AK Parti'nin ittifak komisyonu üyeleri belli oldu
DÜNYA
-
'Hama'dan göç eden 200 aile İdlib kırsalına kurulan çadır kampına yerleştirildi'
POLİTİKA
-
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
SPOR
-
Beşiktaş Skenderbeu Hazırlık Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Başlayacak? (BJK Skenderbeu Maçı Canlı İzle, Skor)
TEKNOLOJİ
-
Çin, uzaya navigasyon uydusu fırlattı
DÜNYA
-
Mısır Eski Genelkurmay Başkanı cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
DÜNYA
-
Fransa'dan İsrail'e konut kınaması
DÜNYA
-
Katar, BAE'yi BMGK'ye şikâyet etti
MAGAZİN
-
Yonca Evcimik, Abdülhamit Danışır'ı tanımadı
DÜNYA
-
Trump'tan göçmenlere karşı skandal sözler
EĞİTİM
-
İhlas Koleji öğrencileri EYP ve MUN konferanslarında Türkiye'yi temsil edecek
DÜNYA
-
ABD’den Suriye’de siyasi geçiş planı vurgusu
DÜNYA
-
'Kudüs, bölgesel ve küresel güçlerin yol ayrımı olacaktır'
DÜNYA
-
Halid Ali, seçim maratonuna girmekten geri adım atmayacak
DÜNYA
-
İngiltere'de yeni Brexit referandumu tartışması
DÜNYA
-
İsrail polisince gözaltına alınan Türk serbest bırakıldı
DÜNYA
-
ABD, DEAŞ karşıtı koalisyonun misyonunu genişletiyor
YAŞAM
-
Doğu’da kar ve tipi etkili oluyor
DÜNYA
-
AB: Ek konut inşa etme planı Filistin devletini tehlikeye sokar
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Doğu’da kar ve tipi etkili oluyor
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Kar yağışının etkisi altına giren Doğu’da, her yer beyaz örtüyle kaplandı
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