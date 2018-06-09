Doğum destek ödemeleri başlıyor

H\u00fck\u00fcmet, do\u011fum yard\u0131mlar\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131 geni\u015fletiyor. \u0130kiz, \u00fc\u00e7\u00fcz, d\u00f6rd\u00fcz gibi \u00e7oklu do\u011fum yapan ihtiya\u00e7 sahibi anneler i\u00e7in 'Muhta\u00e7 Ailelere \u00c7oklu Do\u011fum Yard\u0131m\u0131' program\u0131 ba\u015flat\u0131l\u0131yor. ,Bakanl\u0131k, bu y\u0131l 283 bin 916 anneye 293 bin 243 bebek i\u00e7in 124 milyon 695 liral\u0131k yard\u0131m yapt\u0131. ,\u0130lk kez do\u011fum yapanlara bir kereye mahsus olmak \u00fczere 300, ikinci \u00e7ocuk i\u00e7in 400, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00e7ocuk i\u00e7in de 600 TL'lik yard\u0131m sa\u011flan\u0131yor.\r\n,Sabah'ta yer alan habere g\u00f6re; do\u011fum yard\u0131m\u0131na T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131 ve mavi kart sahibi olan herkes ba\u015fvurabiliyor. ,Yard\u0131m\u0131 almaya hak kazanan vatanda\u015flar \u00f6nceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor., Yard\u0131mlardan annelerin yan\u0131 s\u0131ra babalar da faydalanabiliyor.\r\n \r\n,Yard\u0131m program\u0131ndan 3294 Say\u0131l\u0131 Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fmay\u0131 Te\u015fvik Kanunu kapsam\u0131nda olan ihtiya\u00e7 sahibi aileler faydalanabilecek. ,Bu durumdaki ailelerin \u00e7oklu do\u011fum sonucunda d\u00fcnyaya gelen (iki ve \u00fczeri) \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in \u00e7ocuk ba\u015f\u0131na ayl\u0131k 150 lira \u00f6deme yap\u0131lacak.\r\n \r\n,\u00c7ocuklar 4 ya\u015f\u0131na gelinceye kadar s\u00fcrecek bu yard\u0131m, ailelere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocukluk d\u00f6nemi a\u015f\u0131 takviminde yer alan a\u015f\u0131lar\u0131 s\u00fcresi i\u00e7inde yapt\u0131rmalar\u0131 \u015fart\u0131yla verilecek.