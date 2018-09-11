Doktorlar şoke oldu! 5 santimlik çuvaldız...

Ba\u011f\u0131rsak fist\u00fcl\u00fc \u015fikayetiyle hastaneye ba\u015fvuran 68 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n bat\u0131n b\u00f6lgesinden 2 adet 5\u2019er santimetrelik i\u011fne \u00e7\u0131karan doktorlar \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemedi.\r\n,68 ya\u015f\u0131ndaki Raziye Y\u0131ld\u0131r\u0131m ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ba\u011f\u0131rsak fist\u00fcl\u00fc \u015fikayetiyle \u0130zmir Katip \u00c7elebi \u00dcniversitesi (\u0130K\u00c7\u00dc) Atat\u00fcrk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine ba\u015fvurdu. Raziye Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n ameliyat \u00f6ncesi \u00e7ekilen filminde 2 yabanc\u0131 cisme rastlayan doktorlar, ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n geriye do\u011fru tetkiklerini yapt\u0131\u011f\u0131nda 2 ya\u015f\u0131ndayken i\u011fne yutma \u015fikayetiyle bir hastaneye ba\u015fvurdu\u011funu ve bu nedenle ameliyat olup i\u011fnenin \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Derhal ameliyata al\u0131nan ya\u015fl\u0131 kad\u0131n ba\u011f\u0131rsak fist\u00fcl\u00fc \u015fikayeti nedeniyle tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken bat\u0131n b\u00f6lgesinden de 2 adet 5\u2019er santimetrelik i\u011fne \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n ameliyat\u0131n\u0131 yapan \u0130zmir Katip \u00c7elebi \u00dcniversitesi (\u0130K\u00c7\u00dc) Atat\u00fcrk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Genel Cerrahi Uzman\u0131 Opr. Dr. Ahmet Er, "Hastan\u0131n 2 ya\u015f\u0131ndayken i\u011fne yuttu\u011funu ve 2 ya\u015f\u0131nda bu ameliyat\u0131n yap\u0131l\u0131p i\u011fnenin \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendik. Ameliyat yerinden safral\u0131 bir ak\u0131nt\u0131 geldi\u011fini fark edip tedavi ama\u00e7l\u0131 hastanemize gelince 2 tane daha \u00e7uvald\u0131z tarz\u0131 i\u011fnenin oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. Ba\u011f\u0131rsak fist\u00fcl\u00fcn\u00fc tedavi etmek ve ayn\u0131 zamanda i\u011fneleri \u00e7\u0131karmak i\u00e7in ameliyata ald\u0131k kendisini. Bat\u0131nda i\u011fnelerin yerini bulduk ve \u00e7\u0131kard\u0131k. 5\u2019er santimetrelik 2 i\u011fne vard\u0131. \u015euanda genel durumu iyi bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yok. Sulu g\u0131dalara ba\u015flad\u0131k. 3-4 g\u00fcn sonra da taburcu edece\u011fiz" dedi. \r\n\r\n68 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n v\u00fccudundan 2 i\u011fne \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 tekrarlayan Op. Dr. Er, "\u0130\u015fin ilginci de 66 y\u0131ld\u0131r orada i\u011fnelerin korunmu\u015f olmas\u0131\u201d diye konu\u015ftu. ,\u0130\u011fnelerin v\u00fccuduna batt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn kendisine amcas\u0131n\u0131n bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Raziye Y\u0131ld\u0131r\u0131m, "Amcam, anneme 'ben bu \u00e7ocu\u011fu durduram\u0131yorum, a\u011fl\u0131yor' demi\u015f. Annem karn\u0131ma bir bakm\u0131\u015f i\u00e7inde i\u011fneler var. Annem ba\u011f\u0131rm\u0131\u015f, ben de i\u011fneleri karn\u0131m\u0131n i\u00e7ine sokmu\u015fum. Annem o s\u0131rada bay\u0131lm\u0131\u015f. Dedem ve babaannem beni hastaneye g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015f. \u0130\u011fnelerin 1 tanesini 2 ya\u015f\u0131ndayken \u00e7\u0131karm\u0131\u015flar di\u011feri de \u015fimdi \u00e7\u0131kt\u0131. Allah'a \u015f\u00fck\u00fcr \u015fimdi iyiyim. Dedem 2 ya\u015f\u0131ndayken \u00e7\u0131kar\u0131lan i\u011fneyi gelin olurken bana g\u00f6sterdi, 'k\u0131z\u0131m seni bundan kurtard\u0131k\u2019 diye. \u0130\u011fneyi c\u00fczdan\u0131nda sakl\u0131yormu\u015f\u201d diyerek 66 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131. \r\n\r\n