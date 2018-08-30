Doktorlar uyardı! İYİ Parti'den istifa etti

\u0130Y\u0130 Parti Yalova \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayhan K\u00fc\u00e7\u00fck, il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Doktorlar uyard\u0131...,\u0130Y\u0130 Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, K\u00fc\u00e7\u00fck, partinin \u00f6zellikle Yalova te\u015fkilat\u0131n\u0131n durumunu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurarak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yo\u011fun, stresli ve zorlu ba\u015fkanl\u0131k s\u00fcrecine elveri\u015fli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, doktorlar\u0131n tavsiyesi \u00fczerine il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan ayr\u0131lma karar\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,G\u00f6reve her daim haz\u0131r oldu\u011funu bildiren K\u00fc\u00e7\u00fck, parti i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edece\u011fini ve rozetini \u00e7\u0131karmayaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca, K\u00fc\u00e7\u00fck'\u00fcn genel se\u00e7im \u00f6ncesi kalp damarlar\u0131ndan bir ameliyat ge\u00e7irdi\u011fi ifadesine yer verildi. ,\u0130Y\u0130 Parti Yalova \u0130l Te\u015fkilat\u0131'nda yeni il ba\u015fkan\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in genel merkezden gelecek karar\u0131n beklendi\u011fi vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde il kongresinin yap\u0131laca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,.,Partisi'den istifa etti.