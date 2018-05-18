Dolar 4,49 lirayı, euro da 5,29 seviyesini aştı

Merkez Bankas\u0131'n\u0131n \u00f6nceki g\u00fcn "Gerekli ad\u0131mlar at\u0131lacakt\u0131r" a\u00e7\u0131klamas\u0131 sonras\u0131 rekor d\u00fczeylerinden 8-10 kuru\u015f gerileyen d\u00f6viz kuru, yeniden zirveye t\u0131rmand\u0131. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n \u00f6nceki g\u00fcnk\u00fc "Gerekli ad\u0131mlar at\u0131lacakt\u0131r" a\u00e7\u0131klamas\u0131 sonras\u0131 rekor d\u00fczeylerinden 8-10 kuru\u015f gerileyen d\u00f6vizler, yeniden zirveye yakla\u015ft\u0131. Haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde dolar 4.4927 liraya, euro 5.2983 liraya 6.0594 liraya kadar y\u00fckseldi.\r\n\r\n,2018 y\u0131l sonu d\u00f6viz kuru (ABD Dolar\u0131\/TL) beklentisi bir \u00f6nceki anket d\u00f6neminde 4,22 TL iken, bu anket d\u00f6neminde 4,4352 TL'ye y\u00fckseldi. ,12 ay sonras\u0131 d\u00f6viz kuru beklentisi ise ayn\u0131 anket d\u00f6nemlerinde s\u0131ras\u0131yla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131'ndan \u00f6nceki g\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Piyasalarda g\u00f6zlenen sa\u011fl\u0131ks\u0131z fiyat olu\u015fumlar\u0131 yak\u0131ndan takip edilmektedir. Geli\u015fmelerin enflasyon g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc \u00fczerindeki etkileri de dikkate al\u0131narak gerekli ad\u0131mlar at\u0131lacakt\u0131r" denildi.\r\n, Bu a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan dolar 4,40 lira seviyesine \u00e7ekilmi\u015fti.\r\n,Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcn\u00fc y\u00fczde 0.28 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 101 bin 869 puandan kapatan Borsa \u0130stanbul Endeksi de (B\u0130ST100) haftan\u0131n son i\u015flem g\u00fcn\u00fcnde g\u00fcnl\u00fck y\u00fczde 0.39 art\u0131\u015fla 102 bin 270 puandan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.