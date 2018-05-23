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Türkiye Gazetesi

Dolar 4,90'ı zorlayınca flaş çıkışlar ardı ardına geldi! İşte altın ve euro ile ilgili gelişmeler...

Dolar 4,90'ı zorlayınca flaş çıkışlar ardı ardına geldi! İşte altın ve euro ile ilgili gelişmeler...
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Dolar bugün itibarıyla 4,90 seviyelerine ulaştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Erzincan'da yaptığı konuşmasında, Merkez Bankası'nın bağımsız politikasına müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, ''Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız'' dedi. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''OHAL'in kaldırılması için toplanalım'' çağrısı yaparak, OHAL kalkarsa dolar düzelir çıkışında bulundu. Ekonomi Bakanı Zeybekci ise katıldığı canlı yayın programında yetkisi olan kurumların kendi sorumluluklarını kullanmaları gerekliliğine vurgu yaptı. Her fırsatta Türkiye'ye karşı olan İngilizler ise faiz arttırımının yapılması gerektiğini açıkladı. Doların 4,90'ı görmesinin ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantı yaparak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Uluslararası kredi derecelendirm kuruluşu S&P ise faizlerin arttırılması gerektiğini ilan etti. İşte dolar ile ilgili tüm gelişmeler...

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