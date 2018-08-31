Dolar bahanesiyle zam yapmak yasaklandı

Haks\u0131z zam" ticari reklam ve haks\u0131z ticari uygulamalar y\u00f6netmeli\u011fi kapsam\u0131na al\u0131nd\u0131. ,T\u00fcketiciye sunulan mal veya hizmetin sat\u0131\u015f fiyat\u0131nda girdi maliyeti d\u00f6viz kurundan etkilenmedi\u011fi halde etkileniyormu\u015f gibi hareket ederek haks\u0131z yere zam yapmak yasakland\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fck ve Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n ticari reklam ve haks\u0131z ticari uygulamalar y\u00f6netmeli\u011finde "T\u00fcketiciye sunulan mal veya hizmetin sat\u0131\u015f fiyat\u0131nda hakl\u0131 bir gerek\u00e7e olmaks\u0131z\u0131n art\u0131\u015f yapma\u201d "Aldat\u0131c\u0131 Ticari Uygulamalar" kapsam\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Dolar bahanesiyle bunu yapanlar yand\u0131.,Zam yasak yasakland\u0131.,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan "Girdi maliyeti ve d\u00f6viz kuru art\u0131\u015f\u0131 gibi fiyat de\u011fi\u015fimlerinden etkilenmemesine ra\u011fmen bu durumlardan etkileniyormu\u015f gibi hareket ederek t\u00fcketiciye sunulan mal veya hizmetin sat\u0131\u015f fiyat\u0131nda hakl\u0131 bir gerek\u00e7e olmaks\u0131z\u0131n art\u0131\u015f yapma", y\u00f6netmeli\u011fin "Aldat\u0131c\u0131 Ticari Uygulamalar" b\u00f6l\u00fcm\u00fcne bent olarak eklendi.\r\n\r\n,Y\u00f6netmelik, bir mal veya hizmete ili\u015fkin t\u00fcketici i\u015fleminden \u00f6nce, i\u015flem s\u0131ras\u0131nda veya i\u015flem sonras\u0131nda haks\u0131z ticari uygulama yap\u0131lmas\u0131n\u0131 yasakl\u0131yor. "Aldat\u0131c\u0131 Ticari Uygulamalar" da yasak kapsam\u0131nda bulunuyor.\r\n,Y\u00f6netmelik, bir mal veya hizmete ili\u015fkin t\u00fcketici i\u015fleminden \u00f6nce, i\u015flem s\u0131ras\u0131nda veya i\u015flem sonras\u0131nda haks\u0131z ticari uygulama yap\u0131lmas\u0131n\u0131 yasakl\u0131yor. \r\n\r\n,"Aldat\u0131c\u0131 Ticari Uygulamalar" da yasak kapsam\u0131nda bulunuyor.,.