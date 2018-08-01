Dolar birden bu seviyelere ulaştı.

Dolar birden bu seviyelere ula\u015ft\u0131. ,Sabah saatlerinde 4,93 seviyelerinde ba\u015flayan dolar, FED'in a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan \u00f6nce hareketlenmeye ba\u015flad\u0131.,\u0130\u015fte dolarla ilgili son geli\u015fmeler...,Dolar kuru yeni g\u00fcne 4.93 TL seviyesinden ba\u015flarken, kur \u015fu dakikalarda 4.98 TL seviyesindeki hareketi devam ediyor. ,Euro kuru ise ayn\u0131 dakikalarda 5.75 TL'de bulunuyor. Piyasalar Fed'in faiz karar\u0131n\u0131 takip edecek.\r\n\r\n,Dolar ak\u015fam saat 19:00 itibar\u0131yla 4.97 TL'yi g\u00f6rd\u00fc. Euro kuru ise \u015fu dakikalarda 5.8141 TL'de bulunuyor.\r\n \r\n,10 y\u0131ll\u0131k g\u00f6sterge tahvilin bile\u015fik faizi y\u00fczde 18.53, 2 y\u0131ll\u0131k g\u00f6sterge tahvilin bile\u015fik faizi ise 21.03 seviyesinde bulunuyor.\r\n\r\n,Dolar endeksi y\u00fczde 0.15 y\u00fckseli\u015fle 94.44 puanda bulunurken, euro\/dolar paritesi 1.1678 seviyesinde hareket ediyor.