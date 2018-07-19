Dolar bugün ne kadar?

.,D\u00fcn y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en dolar bug\u00fcn g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131?\r\n,\u0130\u015fte detaylar\r\n,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 4,8050 liradan al\u0131nan dolar, 4,8070 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n,5,5960 liradan al\u0131nan avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 5,5980 lira olarak belirlendi.\r\n,D\u00fcn kapan\u0131\u015fta dolar\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 4,8180 lira, avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 5,6060 lira olmu\u015ftu.\r\n,09:20 Borsada bug\u00fcn ne bekleniyor?\r\n\r\nBIST100 endeksi d\u00fcn seans sonuna do\u011fru ya\u015fanan tepkiyle g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 0,76 art\u0131\u015fla 92 bin 321'den tamamlad\u0131.\r\n\r\nABD'de ise T\u00fcrkiye ETF'i y\u00fczde 0,04 y\u00fckselirken Geli\u015fen Piyasalar ETF'i y\u00fczde 0,11 geriledi.\r\n\r\nAnalistlerin yeni g\u00fcne dair beklentileri \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"BIST 100 endeksinde tepki al\u0131mlar\u0131 devam etti ve \u00f6nemli diren\u00e7 noktas\u0131 olarak i\u015faretledi\u011fimiz 92000 seviyesi \u00fczerinde kapan\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti. Bu noktada al\u0131mlar\u0131n devam edip etmeyece\u011fi endeksin 92000 seviyesi \u00fczerine yerle\u015fip yerle\u015femeyece\u011fine ba\u011fl\u0131 olacak. Bu nedenle yeni pozisyonlar i\u00e7in \u015fimdilik aceleci olmamakta fayda olabilir. Buna kar\u015f\u0131n 92000 seviyesi \u00fczerine y\u00fckseli\u015flerin s\u00fcrmesi ve bu seviye \u00fczerindeki inat\u00e7\u0131 seyirlerin korunmas\u0131 halinde 95000 seviyesindeki 50-g\u00fcnl\u00fck ortalama direnci yeni hedef olacakt\u0131r. Endeksin 92000 seviyesi \u00fczerine yerle\u015fmekte zorlanmas\u0131 halinde ilerleyen g\u00fcnlerde 88000 seviyesine do\u011fru sat\u0131\u015flar aratabilir.",07:45 Dolarda bant takibi\r\n\r\nTL fiyatlamada odak noktas\u0131 se\u00e7im sonras\u0131 yeni kabine ve Fitch karar\u0131n\u0131 takiben ABD ile ili\u015fkiler a\u00e7\u0131s\u0131ndan kritik g\u00f6r\u00fclen rahip Brunson'un tutuklulu\u011funa \u00e7evrilirken Dolar\/TL'de bant hareketi s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Dolar kuru son iki g\u00fcnk\u00fc d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerinde 4,77 seviyelerinden tepki bulurken yukar\u0131da da 4,85 \u00fczerine bir yerle\u015fme sa\u011flanmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nBu sabah \u015fu ana kadarki i\u015flem aral\u0131\u011f\u0131 ise 4,7880-4,8150 oldu.\r\n\r\nSon i\u015flem 4,8130 ile d\u00fcn\u00fcn y\u00fczde 0,30 \u00fczerinde.\r\n\r\nEuro\/TL 5,6110 ve Sterlin\/TL 6,30