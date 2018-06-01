Dolar bugün ne kadar? | 1 Haziran Döviz Fiyatları

K\u00fcresel piyasalarda, ticaret sava\u015f\u0131 ve siyasi belirsizlikler nedeniyle azalan risk i\u015ftah\u0131 T\u00fcrk liras\u0131 varl\u0131klar \u00fczerinde bask\u0131 olu\u015fturmaya devam ederken, dolar\/TL de bu geli\u015fmelerle d\u00fcn y\u00fczde 1,36 de\u011fer kazanarak g\u00fcn\u00fc 4,5248'den tamamlad\u0131.\r\n\r\n,ABD'nin tek tarafl\u0131 olarak ald\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Avrupal\u0131 liderler, konuyla ilgili sert ele\u015ftiriler ve uyar\u0131larda bulunurken, Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayaca\u011f\u0131 ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma ek g\u00fcmr\u00fck vergisine, kar\u015f\u0131 tedbirlerle cevap verdi.\r\n\r\n,Avrupa taraf\u0131nda ise \u0130spanya'da h\u00fck\u00fcmet hakk\u0131nda verilen g\u00fcvenoyu \u00f6nergesinin mutlak \u00e7o\u011funlu\u011fa ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve bug\u00fcn yap\u0131lacak oylamayla h\u00fck\u00fcmetin d\u00fc\u015fece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\n,Dolar\/TL, bug\u00fcne de y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 09.20 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015f\u0131n y\u00fczde 1 \u00fczerinde 4,5710 seviyesinde dengelendi. \r\n\r\n,Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 0,7 y\u00fckseli\u015fle 5,3350'den, sterlin\/TL de y\u00fczde 0,8 primle 6,0670'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Analistler, ticaret ve siyasi geli\u015fmelerin yan\u0131 s\u0131ra bug\u00fcn ABD'de istihdam raporu ile d\u00fcnya genelinde a\u00e7\u0131klanacak imalat sanayi Sat\u0131nalma Y\u00f6neticileri Endeksi (PMI) verilerinin yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n oda\u011f\u0131nda olaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 4,58'in diren\u00e7 olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,ABD'nin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma y\u00f6nelik g\u00fcmr\u00fck vergilerini bug\u00fcnden itibaren Avrupa Birli\u011fi (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 ve siyasi belirsizli\u011fin \u0130talya'dan sonra \u0130spanya'da da etkili olmas\u0131, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n risk i\u015ftah\u0131n\u0131 azaltt\u0131.\r\n\r\n,Dolar bug\u00fcn ne kadar?