Dolar bugün ne kadar? | 2 Ağustos Döviz Fiyatları

Dolar\/TL, T\u00fcrkiye - ABD ili\u015fkilerinin Rahip Brunson'un tutuklulu\u011fu nedeniyle ya\u015fanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131.\r\n,Kur d\u00fcn saat 19:00 sular\u0131nda 4.9986'ye dek \u00e7\u0131kt\u0131 ve tarihi zirvesini g\u00f6rd\u00fc. \u00d6nceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - \u00c7in aras\u0131ndaki ticari gerilim ve Asya piyasalar\u0131ndaki sat\u0131\u015ftan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi.\r\n,Bir s\u00fcre sonra gev\u015feyen kur tekrar 4.97- 4.98 band\u0131na gev\u015fese de 20:30 itibar\u0131yla s\u0131\u011f piyasada gelen sat\u0131\u015flarla TL \u00fczerindeki bask\u0131 artarak dolar 5 TL'yi ge\u00e7ti ve 5.0147 ile yeni zirvesine ula\u015ft\u0131.\r\n,Dolar, zirveden sonra da dalgalanmas\u0131na devam etti ve 4,99 seviyesini g\u00f6rd\u00fc.\r\n,ABD y\u00f6netiminin \u00fcst d\u00fczey isimleri, bir s\u00fcredir Rahip Andrew Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 halinde T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131m uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 dile getiriyordu.\r\n,Beyaz Saray s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Sarah Sanders taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klamada "\u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet Bakan\u0131'na yapt\u0131r\u0131m uygulanacak" denildi ve yapt\u0131r\u0131m resmile\u015fti.\r\n,T\u00fcrkiye ise yapt\u0131r\u0131m uygulanaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131na Washington'un tehditkar bir dil kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun kabul edilemez oldu\u011funu belirterek sert tepki g\u00f6stermi\u015fti.\r\n,Kur \u015fu dakikalarda 4.98 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Euro\/TL ise 5.81 seviyesinde.\r\n