Dolar bugün ne kadar? | 29 Mayıs Döviz Fiyatları

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) ge\u00e7en hafta ba\u015flayan politika ad\u0131mlar\u0131na d\u00fcn de devam ederek sadele\u015fmeye gitmesinin ard\u0131ndan h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f kaydeden dolar\/TL, g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 2,58 azal\u0131\u015fla 4,5825'den tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Dolar\/TL, yeni g\u00fcne de de\u011fer kayb\u0131yla ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bankalararas\u0131 piyasan\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda 4,5555'i g\u00f6rd\u00fc ve saat 09.30 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,3 azal\u0131\u015fla 4,5710 seviyesinde dengelendi. Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 0,3 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 5,3120\u2019den, sterlin\/TL de y\u00fczde 0,2 azal\u0131\u015fla 6,0870'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,TCMB, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, para politikas\u0131 operasyonel \u00e7er\u00e7evesine ili\u015fkin sadele\u015fme s\u00fcrecinin tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,Analistler, a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrk liras\u0131 varl\u0131klar\u0131n de\u011fer kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 4,40 seviyelerinin g\u00fcndeme gelebilece\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,D\u00fcn ABD ve \u0130ngiltere piyasalar\u0131n\u0131n resmi tatil dolay\u0131s\u0131yla kapal\u0131 oldu\u011funu an\u0131msatan analistler, bug\u00fcn uluslararas\u0131 piyasalarda hareketlili\u011fin artabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Dolar bug\u00fcn ne kadar?