Dolar bugün ne kadar? |30 Mayıs Döviz Fiyatları

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) ge\u00e7en hafta ba\u015flayan ve 28 May\u0131s Pazartesi g\u00fcn\u00fc sadele\u015fmeyle devam eden ad\u0131mlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n, di\u011fer geli\u015fmekte olan \u00fclke para birimlerinden pozitif ayr\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,D\u00fcn geli\u015fmekte olan \u00fclke para birimlerinin dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda de\u011fer kaybetmesine kar\u015f\u0131n T\u00fcrk liras\u0131 y\u00fczde 0,8 de\u011fer kazand\u0131.,Dolar\/TL, d\u00fcn g\u00fcn\u00fc y\u00fczde 0,8 azal\u0131\u015fla 4,5458'den kapatmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni g\u00fcne de d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131 ve saat 09.20 itibar\u0131yla y\u00fczde 0,1 de\u011fer kayb\u0131yla 4,5400 seviyesinde dengelendi. \r\n,Analistler, ABD'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ticaret sava\u015f\u0131 endi\u015felerini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u0130talya'daki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n g\u00fcvenli liman olarak g\u00f6r\u00fclen finansal ara\u00e7lara y\u00f6neldi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Bug\u00fcn yurt i\u00e7inde ekonomi g\u00fcven endeksi, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise ABD'de b\u00fcy\u00fcme ve Almanya'da enflasyon ba\u015fta olmak \u00fczere yo\u011fun veri g\u00fcndeminin piyasalar\u0131n y\u00f6n\u00fc \u00fczerinde belirleyici olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden analistler, teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 4,60'\u0131n alt\u0131nda kal\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece 4,40 seviyelerinin g\u00fcndeme gelebilece\u011fini bildirdi.,Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 0,2 y\u00fckseli\u015fle 5,2560\u2019tan, sterlin\/TL de yatay seyirle 6,0250'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n,Dolar bug\u00fcn ne kadar?