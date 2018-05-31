Dolar bugün ne kadar? | 31 Mayıs Döviz Fiyatları

Merkez Bankas\u0131'n\u0131n art arda att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131mlar sonras\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcne devam eden dolar sakin seyrini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Peki dolar bug\u00fcn ne kadar?,\u0130\u015fte 31 may\u0131s dolar fiyatlar\u0131...,Dolar\/TL d\u00fcn 4,50'nin alt\u0131na gerilemesi sonras\u0131 bug\u00fcn bankalararas\u0131 piyasada 4,47 civar\u0131nda hareket ediyor. \r\nEuro\/TL de 5,21-5,22 band\u0131nda i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faizde ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplant\u0131 sonras\u0131 3 puan art\u0131\u015fa gitmesi ve bir dizi \u00f6nlem almas\u0131 sonras\u0131 dolar 4,92'lik tarihi seviyeden geriledi. ,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek'in Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya ile Londra'da yat\u0131r\u0131mc\u0131larla bir araya gelmesi piyasalarda iyimserli\u011fi art\u0131rd\u0131.