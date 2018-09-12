Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (12 Eylül 2018 dolar - euro fiyatları)

\u0130stanbul serbest piyasada dolar 6,4390 liradan, avro 7,4650 liradan g\u00fcne ba\u015flad\u0131. ,Dolar bug\u00fcn ne kadar? Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da 6,4370 liradan al\u0131nan dolar 6,4390 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n,K\u00fcresel piyasalarda d\u00fcn kar\u0131\u015f\u0131k bir seyir izlenmesinin ard\u0131ndan bug\u00fcn ABD'de a\u00e7\u0131klanacak \u00dcretici Fiyat Endeksi (\u00dcFE) ve ABD Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.\r\n\r\n,ABD'de d\u00fcn Kongre'nin B\u00fct\u00e7e Ofisi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, federal h\u00fck\u00fcmetin b\u00fct\u00e7e a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131n, mali y\u0131l sonu itibariyle 1 trilyon dolara ula\u015faca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulunulurken, yay\u0131mlanan JOLTS a\u00e7\u0131k i\u015f say\u0131s\u0131 verisi ise son 18 y\u0131l\u0131n rekorunu k\u0131rd\u0131.,Avrupa taraf\u0131nda, d\u00fcn yay\u0131mlanan, kurumsal yat\u0131r\u0131mc\u0131 ve analistlerin ekonomiye duydu\u011fu g\u00fcveni \u00f6l\u00e7en ZEW Ekonomik G\u00fcven Endeksi, Avro B\u00f6lgesi'nde 3,9 puan y\u00fckseldi.,Petrol fiyatlar\u0131n\u0131n d\u00fcnk\u00fc h\u0131zl\u0131 y\u00fckseli\u015finin ard\u0131ndan bug\u00fcn Asya piyasalar\u0131nda yatay bir seyir izledi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, kapan\u0131\u015fa yak\u0131n Japonya'da Nikkei 225 endeksi y\u00fczde 0,3 de\u011fer kaybetti, \u00c7in'de \u015eanghay bile\u015fik endeksi ise y\u00fczde 0,2 y\u00fckseldi.\r\n,Yurt i\u00e7inde, d\u00fcn pay piyasalar\u0131ndaki al\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 seyrin etkisiyle y\u00fczde 0,75 de\u011fer kazanan BIST 100 endeksi, g\u00fcn\u00fc 92.389 puandan tamamlarken, \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,55 azal\u0131\u015fla 6,4253'ten kapanan dolar\/TL, bug\u00fcn bankalararas\u0131 piyasan\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda 6,4340 seviyesinden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Analistler, yar\u0131nki T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 faiz karar\u0131 \u00f6ncesinde piyasalardaki pozitif seyrin korunabilece\u011fini belirterek, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise veri odakl\u0131 seyrin devam edece\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Piyasalar\u0131n bug\u00fcn takip edece\u011fi veriler \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,12.00 Avro B\u00f6lgesi, temmuz ay\u0131 sanayi \u00fcretimi\r\n\r\n,21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu\r\n\r\n,15.30 ABD, a\u011fustos ay\u0131 \u00dcFE\r\n\r\n,Almanya'da DAX endeksi y\u00fczde 0,13 ve \u0130ngiltere'de FTSE 100 endeksi y\u00fczde 0,08 de\u011fer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise y\u00fczde 0,27 y\u00fckseli\u015f kaydetti.,Yar\u0131nki Avrupa ve \u0130ngiltere merkez bankalar\u0131n\u0131n faiz kararlar\u0131 \u00f6ncesinde d\u00fcn avro\/dolar paritesi yatay, pay piyasalar\u0131 kar\u0131\u015f\u0131k bir seyir izledi. \r\n\r\n, Brent petrol\u00fcn varil fiyat\u0131, petrol stoklar\u0131 verileri ve arz taraf\u0131na ili\u015fkin endi\u015felerle d\u00fcn y\u00fczde 2,62 de\u011fer kazanarak 79,4 dolara y\u00fckseldi.\r\n, Bu geli\u015fmelerle ABD pay piyasalar\u0131nda pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi y\u00fczde 0,44, S&P 500 endeksi y\u00fczde 0,37 ve Nasdaq endeksi de y\u00fczde 0,61 de\u011fer kazand\u0131. \r\n,K\u00fcresel piyasalar Fed'in Bej Kitap Raporu'na odakland\u0131.Dolar bug\u00fcn ne kadar? Dolar ka\u00e7 lira? \u0130\u015fte 12 Eyl\u00fcl 2018 dolar - euro fiyatlar\u0131\r\n,D\u00fcnk\u00fc kapan\u0131\u015fta dolar\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 6,4740 lira, avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 7,4980 lira olmu\u015ftu,Analistler, 26 Eyl\u00fcl'deki Fed toplant\u0131s\u0131 \u00f6ncesinde bug\u00fcn yay\u0131mlanacak Bej Kitap Raporu'nun yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n oda\u011f\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u00dcFE ve Fed \u00fcyelerinin konu\u015fmalar\u0131n\u0131n da takip edilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,7,4630 liradan al\u0131nan avronun sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 7,4650 lira olarak belirlendi. ,Dolar ka\u00e7 lira? 12 Eyl\u00fcl 2018 dolar - euro fiyatlar\u0131\r\n